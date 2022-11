சென்னையில் அமித்ஷா சொன்ன “மேட்டர்”.. அதிமுகவை மதிக்கல! எம்ஜிஆர், ஜெ. நிலைதான் - சுந்தர்ராஜன் ட்வீட்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 5 ஆண்டுகளில் பாஜக ஆட்சியமைக்கும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசி இருப்பதன் மூலம் அவர் அதிமுகவை மதிக்கவில்லை என்று தெரிவதாக பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பை சேர்ந்த சுந்தர்ராஜன் தெரிவித்து உள்ளார்.

இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் 75 வது ஆண்டு விழா நேற்று கொண்டாடப்பட்டது. சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் நேற்ரு நடைபெற்ற இந்த பவள விழாவில் பங்கேற்க மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வருகை தந்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கலந்துகொண்டார். எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்கவில்லை. அதன் பின்னர் தமிழ்நாடு பாஜக தலைமையகமான கமலாலயத்துக்கு அவர் சென்றார்.

English summary

Poovulagin Nanbargal Sundarrajan said that Union Home Minister Amit Shah's said that the BJP will rule in Tamil Nadu in 5 years shows that he does not respect the AIADMK.