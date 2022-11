நீங்க கேட்டா கிடைக்காது..‘டெல்லி டு தமிழ்நாடு’- "யூஸ் பண்ணிக்கோங்க” அமித்ஷா அமைத்து கொடுத்த வியூகம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை வந்திருந்த அமித்ஷா, பாஜக நிர்வாகிகளுடன் நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டத்தின்போது தேர்தலைக் குறிவைத்து முக்கிய ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளார். குறிப்பாக, மத்திய அமைச்சர்களின் வருகையை சரிவர பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என அவர் அறிவுறுத்தியதாக பாஜக வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது.

மத்திய அரசு திட்டங்களின் பயனாளிகள் பட்டியலை வைத்து என்னென்ன செய்யலாம் என்று அமித்ஷா, தமிழக பாஜகவினருக்கு முக்கியமான அறிவுரைகளை வழங்கி உள்ளாராம்.

மேலும், குஜராத் தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு, முக்கிய நிர்வாகிகளை அழைத்து ஆலோசனை வழங்குவோம், அதனை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளாராம்.

மேலும், இந்த ஆலோசனைக் கூடத்தில் தமிழகத்தில் எத்தனை இடங்களில் வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம், எந்தெந்த கட்சிகள் நம்முடன் கூட்டணி அமைக்க தயாராக இருக்கின்றன, யாரைச் சேர்த்தால் வெற்றி வாய்ப்பு இன்னும் அதிகரிக்கும் என்பது பற்றியும் அமித்ஷா ஆலோசனை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அண்ணா பிறந்தநாள்- 322 கைதிகள் விடுதலை - 187 பேருக்கு மறுப்பு- வீரப்பன் கூட்டாளிகள் 2 பேர் ரிலீஸ்!

English summary

Amit Shah, who was in Chennai, has given important advice regarding the election during a consultation meeting with the BJP officials. In particular, it is said in BJP sources that he advised to take advantage of the visit of central ministers and start work with the list of beneficiaries of central government schemes.