அம்மா உணவகம் மாற்றம்? முதல்வர் கண்டிப்பா ஏற்க மாட்டார் - சடாரென மறுத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அம்மா உணவகத்தை மாற்ற முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கண்டிப்பாக ஒப்புக்கொள்ளமாட்டார் என திமுக இளைஞரணி செயலாளரும், எம்.எல்.ஏவுமான உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

அதிமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்ட அம்மா உணவகம், திமுக ஆட்சி அமைந்த பிறகும் செயல்பட்டு வருகிறது. அம்மா உணவகங்கள் மூடப்பட இருப்பதாக அவ்வப்போது தகவல்களும் பரவி வருகின்றன.

இந்நிலையில், அம்மா உணவகம் என்ற பெயரை பெரியார் உணவகம் என மாற்ற வேண்டும் என்றும் திராவிட இயக்கங்களின் சார்பில் கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டன.

அதுகுறித்துப் பேசியுள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின், அம்மா உணவகத்தை பெரியார் உணவகமாக மாற்ற முதலமைச்சர் கண்டிப்பாக ஒப்புக்கொள்ளமாட்டார். நாம் தனியாக பெரியார் உணவகம் அமைத்து இலவசமாக சாப்பாடு போடலாம் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

“They said that Amma Unavagam should be converted into Periyar Unavagam. But Chief Minister Stalin would definitely not agree to this. Let it remain as Amma restaurant.” says DMK MLA Udhayanidhi Stalin.