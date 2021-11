தாம்பரம், செங்கல்பட்டு களத்தில் அமுதா ஐஏஎஸ்.. மழை நிவாரண பணிகளுக்கு 4 அதிகாரிகளை நியமித்த தமிழக அரசு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மழை பாதிப்பு பகுதிகளில் நிவாரண பணிகளை மேற்கொள்ள அமுதா ஐ.ஏ.எஸ், கார்த்திகேயன்.ஐ.ஏ.எஸ் உள்ளிட்ட 4 அதிகாரிகள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக நகரின் பல பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றன.

முதல்வர் ஸ்டாலின் மற்றும் அமைச்சர்கள் சென்னையின் பல்வேறு இடங்களுக்கு நேரில் சென்று வெள்ள நிவாரணம் தொடர்பான பணிகளை முடுக்கி விட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Four IAS officers including Amudha IAS and Karthikeyan IAS have been appointed to carry out relief work in the rain-affected areas. அமுதா ஐஏஎஸ் Tambaram and Chengalpattu சிறப்பு அதிகாரியாக நியமனம்.