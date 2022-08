அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு 5% ஊதிய உயர்வு.. தமிழக அரசுடனான பேச்சுவார்த்தையில் சுமூக உடன்பாடு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு 5 சதவிகிதம் ஊதிய உயர்வு அளிக்க ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள 8 போக்குவரத்து கழகங்களில் சுமார் 1.25 லட்சம் ஊழியர்கள் பணியாற்றுகின்றனர். இவர்களுக்கான 14வது ஊதிய ஒப்பந்தம் 1.9.2019 முதல் அமலாகி இருக்க வேண்டும். இதற்கான 7வது சுற்று பேச்சுவார்த்தை குரோம்பேட்டையில் உள்ள மாநகர போக்குவரத்து கழக பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்றது.

இந்தப் பேச்சுவார்த்தை அமைச்சர் சிவசங்கர் முன்னிலையில் நடைப்பெற்றது. இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு பின் சிஐடியூ செயலாளர் சௌந்தரராஜன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு 5 சதவிகித ஊதிய உயர்வு அளிக்க தமிழக அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

English summary

The 7th phase of negotiations based on the 14th wage agreement of the transport workers took place today in Chrompettai, Chennai. An agreement has been signed for a 5 percent pay hike for government transport employees