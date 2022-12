17,000 குடும்பத்தின் கதி? அன்புமணியின் “ஆக்சன்”! நடைபயணம் அறிவிப்பு - கடலூருக்கு பாமகவே பாதுகாப்பாம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கடலூருக்கு பாமக மட்டுமே பாதுகாப்பு என்றும், தமிழ்நாடு அரசு மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையோடு நடக்கக்கூடாது எனவும் கூறியுள்ள பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் நடைபயணம் செல்ல உள்ளதாக அறிவித்து உள்ளார். ஏன் இந்த நடைபயணம்?

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டு உள்ள அறிக்கையில், "கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் என்.எல்.சி நிறுவனத்தின் புதிய சுரங்கம் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள சுரங்கங்களின் விரிவாக்கத்திற்காக பொன்விளையும் பூமி 25 ஆயிரம் ஏக்கரை கையகப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை என்.எல்.சி நிறுவனமும், மாவட்ட நிர்வாகமும் தீவிரப்படுத்தியிருக்கின்றன.

கடலூர் மாவட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பறிப்பதற்கான இந்த நடவடிக்கைகள் கடுமையாக கண்டிக்கத்தக்கவை. நெய்வேலி மற்றும் அதன் சுற்றுப்பகுதிகளில் உள்ள மக்களின் வேளாண் நிலங்களை கையகப்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மற்றும் அனல் மின்நிலையங்களை பயன்படுத்தி என்.எல்.சி நிறுவனம் ஆண்டுக்கு ரூ.12,000 கோடி வருவாய் ஈட்டும் நவரத்னா நிறுவனமாக உருவெடுத்துள்ளது.

விட மாட்டேன்..கடலூரில் மீண்டும் களமிறங்கும் அன்புமணி ராமதாஸ்! ஜனவரியில் போடும் ப்ளான்! இதற்காகவா?

English summary

PMK leader Anbumani Ramadoss has said that PMK is the only security for Cuddalore and the Tamil Nadu government should not act with a step-motherly attitude. Why this hike?