தமிழகத்தில் மிக அதிகம்.. கொரோனா பரிசோதனை கட்டணத்தை குறைக்கனும் - அன்புமணி ராமதாஸ் அறிக்கை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களையும் விட தமிழ்நாட்டில் தான் கொரோனா சோதனைக்கு அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது எனவும், இது தவறானது என கூறியுள்ள அன்புமணி ராமதாஸ், கொரோனா பரிசோதனை கட்டணத்தை 500 ரூபாய குறைக்க வேண்டும் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கொரோனா மூன்றாவது அலையால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழகம் உருவெடுத்துள்ள நிலையில், அதைக் கட்டுப்படுத்த தமிழகத்தில் அதிக எண்ணிக்கையில் கொரோனா ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

ஆனால், இந்தியாவின் மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடும் போது தமிழகத்தில் கொரோனா சோதனைக் கட்டணம் மிக அதிகமாக இருப்பது இதற்கு தடையாக உள்ளது என அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தமிழகத்தின் தான் பரிசோதனை கட்டணம் அதிகம் என கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu is the only state in India to charge more for corona testing. Anbumani Ramadoss has said that this is wrong and has demanded the government to reduce the corona test fee by Rs 500.