என்ன கொடுமை இது? அதிக மது விற்பனை செய்தவருக்கு பாராட்டு! தமிழ்நாடு எங்கே போகிறது? -அன்புமணி கேள்வி

தமிழ்நாட்டில் மது விலக்கை அமல்படுத்தக் கோரும் அன்புமணி ராமதாஸ்

சென்னை: அதிகளவில் மது விற்பனை செய்தவர்களுக்கு கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கியிருப்பது தமக்கு அதிர்ச்சி அளிப்பதாக அன்புமணி ராமதாஸ் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், தமிழ்நாடு எங்கே போகிறது என வினவியுள்ள அவர், தமிழ்நாட்டில் மது விலக்கை நடைமுறைப்படுத்துவதாக அரசு அறிவிக்க வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அன்புமணி ராமதாஸ் விடுத்துள்ள பதிவின் விவரம் வருமாறு;

ஏஜெண்ட் போல் உங்க அமைச்சரே இப்படி செய்யலாமா? நேராக முதல்வருக்கே புகாரை தட்டிவிட்ட அன்புமணி ராமதாஸ்!

English summary

A certificate of appreciation was awarded to the person who sold the most alcohol, which was shocking, Where is Tamil Nadu going? -Anbumani ramadoss question