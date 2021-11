அன்புள்ள சூர்யாவிற்கு.. ஊடக வன்மம் இது, மனசாட்சியுள்ளவர்களால் ஏற்க முடியாது.. அன்புமணியின் கேள்விகள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: படைப்புச் சுதந்திரம் எந்த சமுதாயத்தையும் இழிவுபடுத்த பயன்படுத்தப் படக்கூடாது என்றும் மக்களின் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டும் என்றும்

பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி இராமதாஸ் நடிகர் சூர்யாவுக்கு கடிதம் மூலம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ஜெய்பீம் திரைப்படத்தில் தேவையின்றியும், திட்டமிட்டும் வன்னியர் சமுதாயம் இழிவுபடுத்தப்பட்டிருப்பது பொதுமக்கள் மத்தியிலும், இளைஞர்கள் மத்தியிலும் வேதனையையும், கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றும் பா.ம.க. இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி இராமதாஸ் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக 9 வினாக்களை எழுப்பி நடிகர் சூர்யாவுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ள அவர், அந்த வினாக்கள் அனைத்துக்கும் விடையளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

PMK youth leader Anbumani Ramadoss has urged actor Surya in a letter to Creative freedom should not be used to denigrate any society .