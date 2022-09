வழக்கம்போல ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? 'திராவிட ஸ்டிக்கர்'.. கூவுறீங்களே தவிர.. திமுகவை விளாசும் அண்ணாமலை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மத்திய அரசு செய்த சாதனைக்கு, வழக்கம்போல திராவிட ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் வேலையை செய்வது வேடிக்கையாக இருக்கிறது என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

விடியல் விடியல் வருகிறது வருகிறது என்று கூவிக் கொண்டு இருக்கிறார்களே தவிர, உருப்படியாக எதுவும் மக்களுக்குச் செய்யவில்லை. ஒருவேளை இந்த ஆட்சி முடிந்த பிறகுதான் தமிழக மக்களுக்கு உண்மையான விடியல் வரும் போலும் என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

நரிக்குறவர், குருவிக்காரர் சமூகங்களை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்த நிலையில், அதற்கு திமுக சொந்தம் கொண்டாடுவதாக விமர்சித்துள்ளார் அண்ணாமலை.

