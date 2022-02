சென்னை பாஜக அலுவலகத்தில் வெடிகுண்டு வீசப்பட்டதன் பின்னணியில் யார்- என்ஐஏ விசாரணை கேட்கும் அண்ணாமலை

Chennai

சென்னை: கமலாலயம் அலுவலகம் மீதான பெட்ரோல் குண்டுவீச்சின் பின்னணியில் மிகப் பெரிய சதி உள்ளதாகவும் என்.ஐ.ஏ.விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். நீட் தேர்வை பாஜக ஆதரிப்பதால் வெடிகுண்டு வீசப்பட்டதாக கூறுவது மிகப்பெரிய நகைச்சுவை என்றும் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக பாஜகவின் தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் நள்ளிரவு சுமார் ஒரு மணி அளவில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இரண்டு பேர் அலுவலகத்தின் உள்ளே பெட்ரோல் குண்டை வீசி சென்றனர். இந்த சம்பவம் பாஜக அலுவலகத்திலும், அப்பகுதியிலும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நள்ளிரவு நேரம் என்பதால் பாஜ.க.தலைமை அலுவலகத்தில் கதவுகள் மூடப்பட்டிருந்ததால் நல்லவேளையாக யாருக்கும் எவ்வித சேதமும் ஏற்படவில்லை. பெட்ரோல் குண்டு வீச்சை அடுத்து உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து விசாரணை நடத்தினார்கள். சிசிடிவி காட்சியை ஆய்வு செய்தனர். பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவம் தொடர்பா சென்னை தேனாம்பேட்டையைச் சேர்ந்த வினோத் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் மீது ஏற்கனவே பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.

