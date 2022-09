பாஜகவில் ‘போலி’ அமைப்பு.. சாட்டையை சுழற்றிய அண்ணாமலை! ‘அப்படி ஒன்னு இல்லவே இல்ல’ -3 தாமரைகள் நீக்கம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு பாஜகவில், பாரதிய ஜனதா தொழிற்சங்க பேரவை என்ற போலி அமைப்பை உருவாக்கியதாக 3 பேரை கட்சியிலிருந்து மாநில தலைவர் அண்ணாமலை நீக்கி இருக்கிறார்.

சேலத்தை சேர்ந்த கே.ராஜு. பாஜகவை சேர்ந்த இவர், தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா தொழிற்சங்க பேரவை என்ற அமைப்பை உருவாக்கி தன்னை தலைவராக அறிவித்துக் கொண்டு ஆட்களை சேர்த்து இருக்கிறார்.

ஆனால், இந்த தொழிற்சங்க பேரவை தொடர்பாக எந்த அறிவிப்பையும் மாநில பாஜக தலைமை வெளியிடாமல் இருந்து வந்தது. இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

கலாய்க்காதீங்க.. கஷ்டமா இருக்கு! அண்ணாமலை முன்னாள் ஐபிஎஸ்.. அதான் காலில் விழுந்தேன் -மாணவி விளக்கம்

English summary

Annamalai dismissed Steal Arul, K.Raju and N.P.Karunakaran for 6 years for creating fake labour union in BJP. And advised that party members never have touch and contact with 3 of them