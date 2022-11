இதான் கர்நாடக போலீஸ்.. தமிழக போலீசோ? கோவை கார் VS மங்களூரூ ஆட்டோ வெடிப்பு - ஒப்பிட்டு சாடிய அண்ணாமலை

Chennai

சென்னை: கர்நாடகா மாநிலம் மங்களூருவில் ஆட்டோ வெடித்து சிதறிய சம்பவம் பயங்கரவாத செயல் என அம்மாநில டிஜிபி அறிவித்து இருப்பதை பாராட்டி உள்ள தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவத்தை கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவத்துடன் தொடர்புபடுத்தி விமர்சித்து உள்ளார்.

கர்நாடகா மாநிலம் மங்களூருவில் ஒரு ஆட்டோ வெடித்துச் சிதறிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநரும் பயணி ஒருவரும் படுகாயமடைந்தார்.

காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இது தொடர்பாக அம்மாநில காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Tamil Nadu BJP leader Annamalai, who praised the Karnataka state DGP for declaring the car blast incident in Mangalore as an act of terrorism, has criticized the Coimbatore car cylinder blast incident.