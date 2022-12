ரபேல் வாட்ச்.. என் சொத்து விவரத்தை நான் வெளியிடுவேன்.. உங்களால முடியுமா? திமுகவிற்கு அண்ணாமலை சவால்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: பாஜக தமிழ் மாநில தலைவர் அண்ணாமலையின் ரபேல் வாட்ச் குறித்து அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கேள்வியெழுப்பி இருந்த நிலையில் இது குறித்த விவரங்கள் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று அண்ணாமலை பதிலளித்திருக்கிறார். மட்டுமல்லாது திமுக தலைவர்களின் சொத்து பட்டியல் வெளியிடப்படுமா? என்றும் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

நேற்று முன்தினம் செய்தியாளர்களை சந்தித்திருந்த அண்ணாமலை தான் கட்டியுள்ள வாட்ச் குறித்து விளக்கமளித்திருந்தார். இதனையடுத்து இந்த வாட்ச் வாங்கியதற்கான ஆதாரங்கள் குறித்து அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கேள்வியெழுப்பி இருந்தார்.

அதாவது, "பிரான்ஸ் நிறுவத்திற்காக, உலகில் வெறும் 500 கை கடிகாரங்கள் மட்டுமே தயாரிக்கப்பட்ட, ரூ.5 லட்சத்துக்கும் மேல் விலையுள்ள Rafale watchஐ, வெறும் 4 ஆட்டுக்குட்டி மட்டுமே சொத்தென சொல்லும் ஆட்டுப்புளுகர் கட்டியிருக்கிறார்.

'விஸ்தாரக்’ இது லிஸ்ட்லயே இல்லையே? உணவு,தங்குமிடம், ஊதியம்! உபி மாடலை தமிழகத்தில் கொண்டு வந்த பாஜக!

