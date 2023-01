சூப்பர்.. அமித்ஷாவின் கோரிக்கையை உடனே நிறைவேற்றியது மகிழ்ச்சி! திமுக அரசை பாராட்டிய அண்ணாமலை!

அமித்ஷா முன்வைத்த கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது மகிழச்சியை தருகிறது என அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

Chennai

சென்னை : மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா முன்வைத்த மருத்துவம், சட்டம் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வி தாய்மொழியில் பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டு நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது மகிழச்சியை தருகிறது என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் அரசாக தமிழ்நாடு அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. அண்மையில் கூட மருத்துவ நூல்களை தமிழில் வெளியிட்டுள்ளோம் என்று சமீபத்தில் பேசினார்.

இந்த பேச்சைக் குறிப்பிட்டு பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தனது ட்விட்டர் பக்கதில் பதிவொன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

BJP state president Annamalai said that the Tamil Nadu government has taken seriously and implemented the request made by Union Home Minister Amit Shah that medical education should be taught in the mother tongue.