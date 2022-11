பாஜக கூட்டணியில் அதிமுக இல்லையா? லீடர்கள் பேச்சால் சலசலப்பு! “ஸ்டாப்!” வாய்ப்பூட்டு போட்ட அண்ணாமலை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஒப்புதல் பெற்றே கட்சி நிர்வாகிகள் யூடியூப் சேனல்களுக்கு நேர்காணல் அளிக்க வேண்டும் என அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

சமீபமாக, அதிமுக - பாஜக கூட்டணி பற்றி இரு கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் பேசி வரும் கருத்துகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. அதிமுக தனித்துப் போட்டியிடவும் தயார் என அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் கருத்துத் தெரிவித்தனர்.

அதேபோல, பாஜகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் சிலர், அதிமுக கூட்டணி பற்றி நேர்காணல்களில் பேசும்போது, அதிமுக கூட்டணி இல்லை என்றாலும் பாஜக வெற்றி பெறும் என்று தெரிவித்தனர். எடப்பாடி பழனிசாமி செயல்பாடுகளையும் விமர்சித்துப் பேசி வந்தனர்.

இது கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் தான், கூட்டணி தொடர்பாக சொந்த கருத்துக்களை பேசக் கூடாது என மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளார்.

ஆன்லைன் ரம்மிக்கு தடை சட்டம்! ஆளுநர் இன்னும் ஒப்புதல் தரவில்லை.. அமைச்சர் ரகுபதி பகீர்! என்ன காரணம்?

English summary

Do not speak against the party's position about the coalition; Tamil Nadu BJP's state president Annamalai has advised that party executives should give interviews to YouTube channels after obtaining approval.