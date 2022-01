அன்னபூரணி அன்னைக்கு அப்படி பேசினாரே.. செய்த வேலையை பார்த்தீங்களா.. இது உண்மையா?

Chennai

சென்னை: சென்னை கமிஷனர் ஆபீசில், அன்னபூரணி அவ்வளவு ஆவேசமாக அன்னைக்கு பேசினாரே.. அது தொடர்பாக உறுதிப்படுத்தப்படாத செய்தி ஒன்று, தற்போது இணையத்தில் வட்டமடித்து கொண்டிருக்கிறது.

Commissioner office-ல் பெண் சாமியார் அன்னபூரணி புகார் | Oneindia Tamil

பளபளக்கும் பட்டுப்புடவையில், லிப்ஸ்டிக் சகிதம், மலர் மாலை சூடியபடி, அன்னபூரணி போட்டோக்கள் இணையத்தில் டிரெண்டிங் ஆகி கொண்டே இருக்கிறது..

ஏராளமான பெண்கள், அவரை காண வழி மீது விழி வைத்து காத்திருக்க, திடீரென பக்தர்கள் முன் தோன்றி அருள்பாலிக்கிறார்.. பக்தர்களும், எங்கள் தாயே, அம்மா என்று முழக்கமிட, அன்னபூரணியும் ஆசி வழங்குகிறார்.

அன்னபூரணி உருவாவதற்கு யார் காரணம்?

Annaporani says I am a spiritualist God is not an incarnation and another complaint against her