2 மேட்டர்கள்.. 7 "தலைகள்".. இது சசிகலா ஆட்டம்.. கதிகலங்கிய ஓபிஎஸ்.. மாஸ் பிளானில் எடப்பாடி பழனிசாமி

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அதிமுகவுக்குள் 2 விதமான புகைச்சல்கள் ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றன.. இதனால் ஒரு பக்கம் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு குடைச்சல், இன்னொரு பக்கம் எடப்பாடிக்கு டென்ஷன் என எகிறி கொண்டிருக்கிறது.

ஜெயலலிதாவின் மரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வரும் ஆறுமுகசாமி கமிஷன் முன்பு ஆஜராகி பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த ஓபிஎஸ், சசிகலாவுக்கு ஆதரவாக பேட்டியளித்து தனது விசுவாசத்தை பகிரங்கமாக வெளிப்படுத்தினார்.

ஒவ்வொரு முறையும் சின்னம்மா என்றே ஓபனாக சொல்லியது உட்பட அனைத்துமே அதிமுகவுக்குள் சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தியபடி இருக்கிறது.

அதிமுக 3 ஆம் கட்ட அமைப்புத் தேர்தல்.. நேரில் ஆய்வு செய்ய சேலத்திற்கு பறந்த எடப்பாடி.. விறுவிறு

English summary

Are admk ex ministers and executives willing to join Sasikala and what will edapadi palanisamy do the next