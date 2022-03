"2 ராஜாக்கள்".. அதிமுகவும் இல்லையாம்.. அமமுகவும் இல்லையாம்.. இது புதுஸ்ஸாம்.. சசியின் ஆட்டம் ஆரம்பம்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: சகிகலா, அதிமுகவை எப்போது கைப்பற்றுவார்? அமமுக குறித்து என்ன முடிவு எடுப்பார்? என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இரண்டுமே இல்லாமல் வேறு ஒரு விஷயத்தை கையில் எடுக்க போவதாக தகவல்கள் கசிந்து வருகின்றன.

மாஜி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கைது என்பது எதிர்பாராமல் நடந்த சம்பவம் என்றாலும், எதிர்பாராத பல சிக்கல்கள் அதிமுகவுக்குள் திடீரென எழுந்துவிட்டது..

ஊழல் தொடர்பான புகார்களில் மட்டுமே அதிமுக மாஜிக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், ஜெயக்குமார் கைதானது அதிமுகவுக்கு அதிர்ச்சிதான்..

எஸ்.பி.வேலுமணி வீட்டில் ரெய்டு..அரசியல் ரீதியாக பழிவாங்கத் துடிக்கிறது திமுக.. அதிமுக கடும் கண்டனம்

English summary

Are Anwar Raja and O Raja in support of Sasikala and What is the major plan in AIADMK