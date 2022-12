"ஓவர் ஓவர்".. அச்சாரம் போட்டாச்சா.. "மாறுதா" கூட்டணி.. அவர் அங்கே + இவர் இங்கே.. குறுக்கே வாரிசு வேற

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: வரும் எம்பி தேர்தலுக்கு தமிழக கட்சிகள் தயாராகி வரும் நிலையில், அதற்கான களமும் சூடாகி கொண்டிருக்கின்றன.. எந்த கட்சி எந்த கூட்டணியில் சேரப்போகின்றன என்ற அனுமானங்களும், எதிர்பார்ப்புகளும் கூடிவருகின்றன.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற திமுக மா.செ.கூட்டத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசிய பேச்சு மிகுந்த கவனத்தை, இன்னமும் பெற்று வருகிறது..

"கடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் ஒரு தொகுதியை இழந்துவிட்டோம். இந்த முறை 40 தொகுதிகளையும் வெல்ல வேண்டும். அதற்கான கட்டமைப்பை உருவாக்குங்கள். வலுவான கூட்டணியுடன்தான் நாம் போட்டியிடுவோம். கூட்டணி தொடர்பாக, தேர்தல் நேரத்தில் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் அடிப்படைப் பணிகளை மேற்கொள்ளுங்கள்" என்று கூறியிருந்தார்.

