"நயினாரா?.. இங்கே "அவர்" வர போறாரா.. எடப்பாடியின் பிளானை புட்டு புட்டு வைத்த நாகராஜன்.. என்னாச்சு

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அதிமுக - பாஜக இடையே என்ன நடப்பது என்ன? யார் மீது யாருக்கு அதிருப்தி? என்பன போன்றவை தெரியாமல் குழப்ப மனநிலை தொண்டர்களிடையே ஏற்பட்டுள்ளது.. பொன்னையன் ஒருபக்கம், நயினார் நாகேந்திரன் மறுபக்கம் என ஆளுக்கு ஒருவர் பரபரப்பை கிளப்ப, இதற்கு நடுவில் பாஜகவின் மாநில துணை தலைவர் கரு.நாகராஜன் வேதனையை கொட்டி வருகிறார்.

திமுகவை எதிர்க்கிறோம் என்ற பெயரில், சமீபகாலமாகவே அதிமுகவை ஏறி மிதித்து மேலே வர முயன்று கொண்டிருக்கிறது தமிழக பாஜக..!

அதிமுகவோ சைலன்ட் மோடுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது.. ஆரம்பத்தில் பாஜகவை பெரிதும் கண்டுகொள்ளாத திமுக அரசோ, இன்று அண்ணாமலைக்கு பதில் அளிக்கும் அளவுக்கு ஆளாகி கொண்டிருக்கிறது.

அதிமுக செயற்குழு கூட்டத்தின் 'மெயின் தீம்’ இதுவா..? அந்த பிரச்சனை நடக்காது.. சூழ்நிலை சரியில்ல..!

English summary

Are the BJP being ignored by the coalition parties and What are PMK and AIADMK going to doபாஜகவுக்கு எதிராக கூட்டணியில் உள்ள அதிமுக, பாமக கட்சிகள் திரும்ப காரணம் என்ன