"கருகும்" தாமரை?.. அமித்ஷா பலே சீக்ரெட்.. "குறி" வைக்கப்படும் தமிழ்நாடு.. விஸ்வரூப பாஜக.. அப்ப திமுக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா இருவரும் தமிழகத்தில் போட்டியிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுவாக எழுந்துள்ளது.. இதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளனவா?

கடந்த வாரம் அர்ஜுன் சம்பத் தன்னுடைய புத்தக வெளியிட்டு விழாவில் பேசும்போது, பிரதமர் மோடி தமிழகத்தில் போட்டியிட வேண்டும் என்று கூறினார்.

நேற்றும் ஒரு விழாவில் பேசும்போது, ராமேஸ்வரத்தில் பிரதமர் போட்டியிட வேண்டும் என்று தொகுதியை குறிப்பிட்டு கூறியுள்ளார். இது ஏதோ அர்ஜுன் சம்பத்தின் தனிப்பட்ட விருப்பம் என்று எடுத்துக் கொள்ள முடியாது..

புதுவையில் பரவும் வைரஸ் காய்ச்சல்.. 1 முதல் 8ம் வகுப்பு வரை விடுமுறை.. பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு!

English summary

Are there favorable conditions for BJP in Tamil Nadu and Is PM Modi going to contest in Rameswaram