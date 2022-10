"B டீம்".. கண் சிவந்த மேலிடம்.. பறந்த டாக்குமெண்ட்கள்.. யார் சீமானா? உள்துறையின் பிளான் இதுவா

Chennai

சென்னை: தொடர்ந்து பாஜகவை சீண்டி வரும் சீமானின் மீது மேலிடப்பார்வை அழுத்தமாக விழுந்துள்ளதாம்.. இதையடுத்து, சிக்கல் ஒன்று விரைவில் நாம் தமிழர் கட்சி சீமானை சூழலாம் என்று யூகமான தகவல் ஒன்று இணையத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கிறது.

தமிழக அரசியலில் மூன்றாவது இடத்துக்கு போட்டியிட்ட கட்சிகளுள் ஒன்றுதான் நாம் தமிழர் கட்சி.. இதுவரை போட்டியிட்ட தொகுதிகளில் எல்லாமே தோல்வியை தழுவினாலும், குறிப்பிடத்தக்க தொகுதிகளில் வெற்றி தோல்விகளை தீர்மானிக்கும் அளவுக்கு அக்கட்சி முன்னேறி உள்ளதை நாம் ஒப்புக்கொண்டே ஆக வேண்டும்.

கூட்டணி இல்லாமல் அனைத்து தொகுதிகளிலும் தனித்தே போட்டியிட்டு ஏறக்குறைய 6.5%-க்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது என்பதையும் மறுக்க முடியாது..

