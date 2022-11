மருத்துவர்களை கைது பண்ணுங்க.. பறிபோன கால்பந்து வீராங்கனை உயிர்! உடலை பெறமறுத்து உறவினர்கள் போராட்டம்

Chennai

சென்னை: சென்னையில் 17 வயது கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா அரசு மருத்துவர்களின் கவனக்குறைவால் உயிரிழந்த நிலையில், அவரது மரணத்துக்கு நீதி கோரி உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

சென்னை வியாசர்பாடியை சேர்ந்த ரவி என்பவரது மகள் பிரியா. கால்பந்து வீராங்கனையான இவர் மாவட்ட, மாநில அளவிலான கால்பந்து போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறார்.

இந்த நிலையில் இவரது வலது காலில் வலி ஏற்பட்டு இருக்கிறது. இதனை தொடர்ந்து அரசு மருத்துவமனையில் பரிசோதித்ததில் சவ்வு பிரச்சனை இருப்பது தெரியவந்தது.

கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா மரணம்! ஒரு கோடி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்! அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்!

