ஜெ. மரணத்துக்கு சசிகலாவை காரணம் என்பதா.. சதி பண்ணிட்டாங்க.. ஆதரவாக வந்த ஜாதி அமைப்பு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் அறிக்கை நேற்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், சசிகலாவை அரசியலில் இருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று எண்ணி இன்றைக்கு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திட்டமிட்டு இருக்கிறது என அகில இந்திய ஃபார்வர்டு பிளாக் பசும்பொன் கூறியுள்ளது.

தமிழக முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட ஆறுமுகசாமி ஆணையம் வழங்கிய அறிக்கை நேற்று தமிழக சட்டசபை கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது நாளில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

அதில் சில அறிவுரைகளை ஏற்றிருந்தால் ஜெயலலிதாவின் உயிரை காப்பாற்றியிருக்க முடியும் என குறிப்பிட்டிருக்கிறது. இதில் சசிகலா, முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், முன்னாள் சுகாதாரத்துறை செயலாலர் உள்ளிட்டோர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

English summary

All India Forward Bloc Pasumbon has said that the ruling Dravida Munnetra Kazhagam is planning to remove Sasikala from politics after the Arumugasamy Commission's report on the death of former Chief Minister Jayalalithaa was filed yesterday.