மிரட்ட தொடங்கும் கொரோனா.. அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் பறந்த முக்கிய உத்தரவு! இம்முறை பலன் தருமா

சென்னை: தமிழகத்தில் வைரஸ் பாதிப்பு மெல்ல அதிகரிக்கத் தொடங்கி உள்ள நிலையில், அனைத்து மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கும் மருத்துவத்துறைச் செயலர் செந்தில்குமார் முக்கிய உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில மாதங்களாகவே கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து குறைந்தே வந்தது. ஜனவரி மாதம் ஓமிக்ரான் அலை ஏற்பட்ட நிலையில், அதன் பின்னர் வைரஸ் பாதிப்பு குறைந்தது.

மாநிலத்தில் ஒரு கட்டத்தில் வைரஸ் பாதிப்பு 50க்கும் கீழாகக் கூட குறைந்தது. இதையடுத்து கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டு, மக்கள் மெல்ல இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பத் தொடங்கினர்.

மெல்ல உயரும் கொரோனா! தமிழகத்தில் மீண்டும் கட்டுப்பாடுகள் வருமா? அமைச்சர் மா.சு முக்கிய தகவல்

10% of beds in all hospital are to be allocated for Corona virus patients: (அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் 10% படுக்கைகள் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு) Will there be any additonal Corona restriction in tamilnadu.