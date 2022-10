தீபாவளிக்கு ரெடியான தி நகர்.. இன்று முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்! பாருங்க இந்த வழியாக போக முடியாது

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சென்னையில் தீபாவளியன்று தெருவுக்கு தெரு பட்டாசு காகிதங்கள் இருக்கிறதோ இல்லையோ. ஆனால் நிச்சயம் டிராபிக் இருக்கும்.

ஒவ்வொரு ஆண்டின் டிசம்பர் மாதத்தில் சென்னையில் பெய்யும் மழை வெள்ளமாக பெருக்கெடுத்து போக்குவரத்தை துண்டித்து நெரிசலை ஏற்படுத்தும் எனில், அதேபோல ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் மாதம் தீபாவளியன்று மக்கள் வெள்ளம் போக்குவரத்து நெரிசலை ஏற்படுத்தும்.

குறிப்பாக தி நகர் பகுதியில் சொல்லவே வேண்டாம். சென்னைவாசிகள் போர் அடிக்கிறது என்றால் கூட தி நகர் பக்கம்தான் போவார்கள்.

Ahead of Diwali, it is customary to change the vehicular traffic at some important places in Chennai. In that regard, the police has announced that there has been a change in the traffic in Thiagaraya city from today till the 24th