அசானி புயல் வலுவிழந்தது...காக்கிநாடா-விசாகப்பட்டினம் இடையே கரையை கடக்கும் - ஏற்பாடுகள் தயார்

சென்னை: வங்கக் கடலில் தீவிர புயலாக நிலைகொண்டிருந்த அசானி புயல் வலுவிழந்து நிலைகொண்டுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஆந்திராவின் மச்சிலிப்பட்டினத்திலிருந்து சுமார் 60 கிமீ தென்-தென்கிழக்கே காக்கிநாடாவிலிருந்து 180 கிமீ தென்-தென்மேற்கே மையம் கொண்டுள்ள புயல் இன்று பிற்பகலுக்குள் காக்கிநாடா-விசாகப்பட்டினம் இடையே கரையை கடந்து, ஒடிசா நோக்கி நகரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தென்கிழக்கு வங்க கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கடந்த 8ஆம் தேதி புயலாக உருவெடுத்தது. அசானி என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த புயல் வடகிழக்கு திசையை நோக்கியே நகர்ந்து வந்தது. இருப்பினும், கடந்த 6 மணி நேரத்தில் இந்த புயல் திடீரென வடக்கு- வடமேற்கு திசையை நோக்கி பயணித்தது. இதன் காரணமாக ஆந்திரப் பிரதேச கடலோரத்திற்கு மிக நெருங்கிய தொலைவில் அசானி புயல் இருந்தது. இதன் காரணமாக ஆந்திராவின் வட கடலோர மாவட்டங்களில் சூறைக்காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்து வருகிறது.

ஆந்திராவின் விசாகப்பட்டினத்தில் மிகக் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக விசாகப்பட்டினம் விமான நிலையத்தில் மொத்தம் 27 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளன. இந்த புயல் எப்போது கரையைக் கடக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தற்போது அறிவித்துள்ளது.

