எம்பி தேர்தலுடன் எம்எல்ஏ தேர்தல்? எடப்பாடி கோஷ்டி போடும் மனக் கணக்கு! அடடே ’அவரே’ சொல்லிட்டாரே?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் சட்டமன்ற தேர்தலும் வரும் எனவும், எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீண்டும் முதல்வராக பதவி ஏற்பார் என அதிமுக அவைதலைவராக எடப்பாடி பழனிசாமியால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் மகன் உசேன் கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் இடையே ஏற்பட்ட அதிகார மோதல் தற்போது காவல்துறை, நீதிமன்றம், தேர்தல் ஆணைய என பல்வேறு கட்டங்களை சந்தித்து வருகிறது

இந்நிலையில், ஜூன் 23ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுகவின் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 23 தீர்மானங்களை தவிர புதிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு, அதன் மூலம் அவை தலைவராக தமிழ் மகன் உசேன் நியமிக்கப்பட்டார்.

தேர்தல் வாக்குறுதிகளை பற்றி திமுக வாய் திறக்கவில்லை! தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் பாய்ச்சல்!

English summary

Tamil Magan Hussain appointed by Edappadi Palaniswami as AIADMK president, has said that assembly elections will come along with the parliamentary elections in Tamil Nadu and Edappadi Palaniswami will take office as the chief minister again.