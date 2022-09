நீதிமன்றத்துக்கும் வீட்டுக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி அலைவார்! ஆருடம் கூறும் பெங்களூர் புகழேந்தி!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமியும் அவரது தரப்பும் நீதிமன்றத்துக்கும் வீட்டுக்குமாக அலையப் போகிறார்கள் எனக் கூறியிருக்கிறார் பெங்களூரு புகழேந்தி.

கலவரத்தை தூண்டியது யார் என்ற உண்மைகள் எல்லாம் விரைவில் வெளியில் வரும் எனவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட வீடியோ பதிவில் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Edappadi Palaniswami and his supporters are going to wander from court to house, Bangalore pugazhendhi has said.