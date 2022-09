"சண்முகம்.." லுங்கியோடதான் கூட்டிட்டு போக வேண்டி வரும்! போட்டுத் தாக்கிய பெங்களூர் புகழேந்தி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சொந்த தொகுதியிலேயே தோற்ற சி.வி.சண்முகம் தன்மையோடு பேச வேண்டும் இல்லையென்றால் லுங்கியுடன் அழைத்துச் செல்ல வேண்டிய சூழல் வரும் என அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணியில் உள்ள புகழேந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசியுள்ள அவர்," சி.வி.சண்முகம் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு காவல்துறையை மிக அநாகரிகமாக பேசியுள்ளார். காவல்துறை கோபாலபுரத்தில் மாவாட்டிக் கொண்டிருக்கிறதா?

சிவி.சண்முகம் போன்றவர்களுக்கு திடீரென ஜானகி அம்மாள் ஞாபகம் வந்துள்ளது. சொந்த தொகுதியிலேயே தோற்ற சி.வி.சண்முகம் தன்மையோடு பேச வேண்டும் இல்லையென்றால் லுங்கியுடன் அழைத்துச் செல்ல வேண்டிய சூழல் வரும்.

பாதுகாப்பான பென்ஸ் காரில் பயணித்தும் சைரஸ் மிஸ்ரி மரணம் ஏன்? அரசு, மக்களுக்கு 6 பாடங்கள்

English summary

CV Shanmugam, who lost in his own constituency, has to speak with character, otherwise there will be a situation where he will have to take him with a lungi.