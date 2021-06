சென்னை உள்பட 4 மாவட்டங்களில் மிகப்பெரிய தளர்வுகள்.. துணி, நகை, ஷாப்பிங் மால்களுக்கு அனுமதி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை ; வகை 3ல் உள்ள சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் பல்வேறு தளர்வுகளை முதல்வர் மு.க,ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். ஜவுளி கடைகள், நகைக்கடைகளை திறக்க அனுமதி அளித்துள்ள முதல்வர், தனியார் நிறுவனங்கள் 100 சதவீத பணியாளர்களுடன் இயங்க அனுமதி அளித்துள்ளார்.

தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியுள்ளதாவது: "மாவட்டங்களில் உள்ள நோய்த் தொற்றுப் பரவலின் அடிப்படையில், மாவட்டங்கள் 3 ஆக வகைப்படுத்தப்பட்டு, நடைமுறையில் உள்ள ஊரடங்கு 28-6-2021 அன்று காலை 6 மணியுடன் முடிவடையும் நிலையில், தமிழ்நாட்டில் பெரும்பான்மையான மாவட்டங்களில் நோய்த் தொற்றுப் பரவல் குறைந்துள்ளதைத் தொடர்ந்து பல்வேறு தளர்வுகளுடன் இந்த ஊரடங்கை 5-7-2021 காலை 6-00 மணி வரை, நீட்டிப்பு செய்து உத்தரவிட்டுள்ளேன்.

வகை 3-ல் உள்ள மாவட்டங்களில் (சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர்) ஏற்கெனவே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள செயல்பாடுகளுக்கான நேரத் தளர்வுகளுடன் கூடுதலாக கீழ்க்கண்ட செயல்பாடுகளுக்கும் அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.

English summary

Chief Minister MK Stalin has announced various relaxations in Chennai, Tiruvallur, Kanchipuram and Chengalpattu districts which are in category 3. The Chief Minister, who has given permission to open textile shops and jewelery shops, has given permission to private companies to operate with 100 per cent employees.