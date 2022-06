’கற்பழித்த கண்ணன் ஒரு கடவுளா’..? செஞ்சட்டை பேரணியில் கடவுள்கள் அவமதிப்பு? பகீர் புகார் கிளப்பு பாஜக!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடந்த 29ஆம் தேதி மதுரையில் நடைபெற்ற செஞ்சட்டை பேரணியில் இந்து கடவுள்கள் அவமதிக்கப்பட்டதாகவும், இந்து மக்களின் மனதை புண்படுத்துபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க அச்சப்படுகிறதா அல்லது வெண்சாமரம் வீசுகிறதா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு என்பதை முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என பாஜக துணை தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி கூறியுள்ளார்.

மதுரையில் கடந்த 29ஆம் தேதி பெரியாரிய உணர்வாளர்கள் கூட்டமைப்பு மற்றும் கம்யூனிஸ் கட்சிகள் சார்பில் மதுரையில் செஞ்சட்டை, கருப்புச் சட்டை பேரணி நடைபெற்றது. இதில் தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் திராவிடர் கழகம், தபெதிக, விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் தொண்டர்களும், தொல்.திருமாவளவன், ஜி ராமகிருஷ்ணன், திருமுருகன் காந்தி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு பேசினர்.

கண்ணன் கடவுளா? ஐயப்பனை கடவுள் என்றால் அறிவுக்கு பொருந்துமா? மதுரை பேரணி முழக்கத்தால் புது சர்ச்சை

English summary

BJP vice-president Narayanan Tirupati has said that the Hindu gods were insulted during the Red Shirt rally in Madurai on the 29th.