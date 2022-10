தமிழை காத்தவர் பிரதமர் மோடி தான்.. சும்மா மொழி பிரச்சனையை கிளப்ப வேண்டாம்.. களமிறங்கிய அண்ணாமலை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எப்போதெல்லாம் திமுகவின் மீது மக்களுக்கு அதிருப்தி அலை வீசுகிறதோ, எப்போதெல்லாம் ஊடகங்கள் கூட திமுகவிற்கு எதிராக பேச தொடங்குகின்றனவோ அப்போதெல்லாம் மொழி பிரச்சினையை எழுப்புவது திமுகவின் திராவிட மாடல் என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

இந்தி பேசும் மாநிலங்களில் ஐஐடி, மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளிட்ட உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் இந்தி பயிற்று மொழியாகவும், பிற மாநிலங்களில் பிராந்திய மொழிகள் பயிற்று மொழியாகவும் இருக்க வேண்டும் என அலுவல் மொழிகளுக்கான நாடாளுமன்றக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.

இதையடுத்து கட்டாய இந்தியை புகுத்தி இன்னொரு மொழிப்போரை திணிக்காதீர் என்று தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை விடுத்துள்ளார். அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை.

தமிழ் மொழியை நாங்களே காப்பாற்றிக் கொள்கிறோம். தயவுசெய்து, கவலைக்கிடமாக இருக்கும், தங்கள் ஆட்சியையும், தமிழ்நாட்டையும், கொஞ்சம் கவனியுங்கள் என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

அப்பா..மகன்..அத்தை! திமுக குடும்ப அரசியலா? அதை நீங்க சொல்லக்கூடாது! தமிழிசையால் சூடான ’சீனியர்’!

English summary

BJP state president Annamalai has criticized Chief Minister Stalin and DMK's Dravidian model of raising the language issue whenever there is a wave of dissatisfaction among the people against DMK and whenever even the media starts talking against DMK.