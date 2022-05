பன்முகத்தன்மை, தனிப்பாதையில் பயணிப்பவர் அஜித்! பிறந்தநாள் வாழ்த்தோடு புகழ்ந்து தள்ளிய அண்ணாமலை!

Chennai

சென்னை: நடிகர் அஜித் குமாருக்கு தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அதில் ‛‛பன்முகத்தன்மை கொண்டவர், தனக்கென்று தனி பாதையை தேர்ந்தெடுத்து பயணம் செய்பவர்'' என நடிகர் அஜித் குமாரை அவர் பாராட்டியுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் அஜித் குமார். இவருக்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்களில் ரசிகர் பட்டாளம் உள்ளது. இதனால் தமிழகத்தை போல் பிற மாநிலங்களிலும் அஜித்தின் படங்கள் அதிக வசூலை குவித்து வருகின்றன.

நடிகர் அஜித் 1971 மே மாதம் ஒன்றாம் தேதி பிறந்தார். அதன்படி இன்று அஜித்தின் பிறந்தநாளாகும். மே ஒன்று உழைப்பாளர்கள் தினம் கொண்டாடும் நாளில் அஜித் பிறந்தநாள் வருவதால் ரசிகர்கள் இரட்டை மகிழ்ச்சியில் கொண்டாடுவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர்.

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has wishes actor Ajith Kumar on his birthday. In it, he praised actor Ajith Kumar as ‘‘ a man of diversity, who travels by choosing his own path ’’.