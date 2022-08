பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால்.. பெரியார் சிலைக்கு என்னவாகும்?.. யாருக்கு சிலைக்கு வைப்போம்.. பாஜக அண்ணாமலை

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் பெரியார் சிலையின் கதி என்ன தெரியுமா என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அதிரடியாக ஒரு விஷயத்தை கூறியுள்ளார்.

சென்னை மதுரவாயிலில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஸ்டன்ட் மாஸ்டர் கனல் கண்ணன் பேசுகையில் கடவுள் இல்லை என்று சொன்ன பெரியாருக்கு ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு முன் சிலை எதற்கு? அதை அகற்ற வேண்டும் என தெரிவித்தார.

கனல் கண்ணனுக்கு ஆதரவாக இந்து அமைப்புகள் இருந்தன. கனல் கண்ணன் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் பெரியார் சிலை மீது கை வைத்து பாருங்கள் என திராவிடர் கழகத்தினரும் பெரியார் அமைப்புகளும் மல்லுக்கட்டின.

English summary

BJP Annamalai says that If BJP comes to power in Tamilnadu then what will we do for periyar statues?