இதுதான் ‛ரூட்’.. பாஜகவில் வானதி சீனிவாசனை காலி செய்ய அண்ணாமலை திட்டம்.. பகீர் கிளப்பிய ராஜீவ் காந்தி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: பாஜகவில் பத்திரிகையாளர் ஒருவர் மூலம் ராகவனை காலி செய்த அண்ணாமலை, கோவை சம்பவத்தில் வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்டோரை காலி செய்ய வேலை செய்து வருகிறார் என திமுகவின் செய்தி தொடர்பு இணை செயலாளர் ராஜீவ் காந்தி பகீரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.

கோவை உக்கடம் கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் முன்பாக கடந்த 23ம் தேதியன்று அதிகாலை கார் ஒன்று வெடித்துச் சிதறியது. இதில் ஜமோசா முபின் என்பவர் இறந்தார். இவரிடம் 2019ல் என்ஐஏ விசாரணை நடத்தி இருந்தது.

இதில் சதிச்செயல்கள் இருக்கலாம் என கருதப்பட்டது. மேலும் ஜமேஷா முபின் உடன் தொடர்பில் இருந்த 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் மீது உபா சட்டம் பாய்ந்துள்ளது. இந்நிலையில் வழக்கு விசாரணை என்ஐஏவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

Rajiv Gandhi, DMK's joint press secretary, has openly accused that BJP is working to vacate Vanathi Srinivasan and others in the Annamalai, Coimbatore incident, where Raghavan was vacated through a journalist.