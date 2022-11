கணக்கு சரியா வரும்! உறுதியாய் நிற்கும் ’தாமரை’! மீண்டும் சேரும் ‘3’ ர.ர.கள்! கடுப்பான எடப்பாடி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நாடாளுமன்றத் தேர்தல் தொடர்பாக தற்போது அதிமுகவில் பல்வேறு யூகங்கள் பரவி வரும் நிலையில் அதிமுகவில் 'அந்த' மூன்று பேரை மீண்டும் இணைக்க வேண்டும் என்பதில் தொடங்கி, தொகுதி பங்கீடு வரை பாஜக தற்போதே முடிவு செய்து வைத்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி எப்படியாவது நிரந்தர பொது செயலாளராக பதவி ஏற்று விட வேண்டும் என முட்டி மோதி வருகிறார். அதற்கான 50 சதவீத பணிகள் நிறைவடைந்து விட்டது.

உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்த பிறகு பொதுச்செயலாளர் தேர்தலை நடத்தி வெற்றி பெற தீவிரம் காட்டி வருகிறார் ஆனால் அது அவ்வளவு எளிதாக கைகூட கூடிய காரியம் இல்லை. இதற்காக அவர் இன்னும் பல கட்ட போராட்டங்களையும் சிக்கல்களையும் எதிர்கொள்ள வேண்டும்.

English summary

With various speculations in the AIADMK regarding the parliamentary elections, there are reports that the BJP has already decided to re-unite Sasikala, TTV Dhinakaran and O Panneerselvam in the AIADMK, and has already decided on the division of seats.