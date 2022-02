தனித்து போனது தப்பா போச்சோ..? திமுக, அதிமுகவுக்கு தாவும் முக்கிய “தலைகள்”, என்ன செய்யப் போகுது பாஜக?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதி நெருங்கி வரும் நிலையில் பாஜகவிலிருந்து அடுத்தடுத்து அக்கட்சியினர் திமுக மற்றும் அதிமுகவுக்கு தாவி வரும் நிலையில் அடுத்து என்ன செய்யப்போகிறார் அக்கட்சியின் தலைவர் அண்ணாமலை என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

தமிழகத்தில் தற்போது ஆளும் கட்சியான திமுகவும், எதிர்க் கட்சியாக உள்ள அதிமுகவும் நடைபெற உள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தங்களது பலத்தை நிரூபிக்க தயாராகி வருகின்றன. குறிப்பாக மாநகராட்சிகள், முக்கிய நகராட்சிகளை கைப்பற்றுவதில் இருவருக்கும் போட்டா போட்டி நிலவுகிறது.

As the date of the urban local body elections approaches, the question has arisen as to what party leader Annamalai will do next as the party jumps from BJP to DMK and AIADMK.