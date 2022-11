கடைசி நேரத்தில் காலை வாரிட்டாங்க! எம்பி கனவில் மிதந்த பாஜக தலைகள்! செக் வைத்த எடப்பாடி! ஒரே புலம்பல்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவோடு கூட்டணி சேர்ந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எம்பி ஆகி விடலாம் என நினைத்திருந்த டெல்டா மாவட்டம் மற்றும் கடலோர மாவட்ட பாஜக தலைவர்கள் தற்போது சைலன்ட் மோடுக்கு சென்றுள்ளனர். அதிமுக கூட்டணியில் சவாரி செய்து எம்பி கனவில் இருந்தவர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சுகள் புலம்பித் தள்ளி வருகிறார்களாம்,

எடப்பாடி பழனிச்சாமி திடீரென இப்படி செய்வார் என அவர் தரப்பு முன்னாள் அமைச்சர்களே எதிர்பார்த்து இருக்க மாட்டார்கள். தொடர்ந்து தன்னை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது போல உணர்ந்ததால் பாஜக தலைமை மீது எதிர்ப்பை காட்டத் தொடங்கி இருக்கிறார்.

பல விவகாரங்களின் போது பாஜக தலைமைக்கு கட்டுப்பட்டு செயல்பட்டு வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் மீது சாஃப்ட் கார்னர் வைத்திருக்கிறது பாஜக. இதனால் அவரை மீண்டும் அதிமுகவில் இணைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகிறது.

English summary

The BJP leaders of Delta district and Coastal district, who thought that they could join the alliance with AIADMK and become MP in the parliamentary elections, have now gone into silent mode. Edappadi Palaniswami's speeches are lamenting to those who were riding in the AIADMK alliance and dreaming of becoming an MP.