தேசியக்கொடியை அவமதித்த கும்பல் தான் அதை ஏற்ற சொல்கிறது.. பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்த டிஆர்பி ராஜா

சென்னை: தேசியக்கொடி பொருத்திய பிடிஆர் கார் மீது காலணி வீசப்பட்ட நிலையில், ‛‛தேசியக்கொடியை அவமதித்த கும்பல் தான் அதை ஏற்ற சொல்கிறது'' என பாஜக கட்சியை திமுகவின் ஐடி விங்க் செயலாளரும் எம்எல்ஏவுமான டிஆர்பி ராஜா கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

ஜம்மு காஷ்மீரின் ராஜோரி மாவட்டத்தில் கடந்த 11ம் தேதி பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தினர். இதில் ராணுவத்தைச் சேர்ந்த 3 வீரர்கள் வீர மரணமடைந்தனர். இதில் மதுரை மாவட்டம் டி.புதுப்பட்டியை சேர்ந்த லட்சுமணனும் வீரமரணம் அடைந்தார்.

இவரது உடல் காஷ்மீரில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வரப்பட்டது அடக்கம் செய்யப்பட்டது. முன்னதாக இன்று மதியம் அவரது உடல் மதுரை விமான நிலையத்தில் வைக்கப்பட்டது. தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பிண அரசியல் செய்பவர்கள் பற்றி பேச விரும்பவில்லை.. காலணி வீசிய பாஜகவினரை கடுமையாக தாக்கிய பிடிஆர்

DMK's IT Wing Secretary and MLA TRP Raja has severely criticized the BJP party saying that the gang that has insulted the national flag is asking to hoist it'' while a slippers was thrown on the PTR car with the national flag on it.