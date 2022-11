அடுத்த அதிரடி.. “எம் மக்கள்”.. தேதி குறித்த அண்ணாமலை! இரட்டை வேடம் போடும் அரசு.. பரபர அட்டாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களை வெளியேற்ற உத்தரவிட்ட தமிழக அரசை கண்டித்து நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் வரும் 20ஆம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த இருப்பதாக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார்.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் TANTEA வசமுள்ள நிலத்தின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதியை வனத்துறையிடம் திருப்பி ஒப்படைக்க உள்ளது. இதனால், டேன் டீ பணியாளர்களை வெளியேற்ற இருப்பதாக தகவல் வெளியானது. இதற்கு பல்வேறு அரசியில் கட்சியினரும் கடும் கண்டனங்களைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தேர்தலுக்கு முன்பு TAN TEA நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் தற்காலிக ஊழியர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் வழங்கப்படும் என உறுதியளித்தார். ஆனால் வழக்கம் போல் வாக்குறுதியைக் காற்றில் பறக்கவிட்டு, எம் மக்களை மீண்டும் அகதிகளாக்கியுள்ளது திமுக அரசு என விமர்சித்துள்ளார்.

Tamil Nadu BJP president Annamalai has announced that he will hold a protest demonstration in Gudalur of Nilgiris district on Nov 20th to condemn the Tamil Nadu government for ordering the evacuation of tea plantation workers.