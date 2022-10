சந்தைக்கடை.. யுத்தத்தை எதிர்கொள்ள இது போதுமா? கேட்கும் கே.எஸ். அழகிரி.. ரொம்ப லேட்..குஷ்பு கிண்டல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பொது தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டுகள் உள்ள நிலையில் பிரதான கட்சிகள் போரை எதிர்கொள்ள தயாராகி வருகின்றன. ராகுல் காந்தி நாடு முழுவதும் பாதை யாத்திரை தொடங்கியுள்ள நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி எந்த நிலைமையில் இருக்கிறது தமிழக காங்கிரஸ் கட்சித்தலைவர் கே.எஸ். அழகிரி கூறியுள்ளார். தேர்தல் யுத்தத்தை எதிர்கொள்ள எப்படி தயாராக வேண்டும் என்றும் கே.எஸ். அழகிரி பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது. அதனை ட்வீட் செய்துள்ள பாஜகவின் குஷ்பு நீங்க ரொம்ப லேட் என்று கிண்டல் அடித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் கட்சி நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி பேசுகையில், ''நாளைக்கு தேர்தல் வருகிறபோது நீங்கள் கொடியேற்றிய இடத்தில் யார் யாரெல்லாம் வந்தார்களோ அவர்கள் எல்லாம் வாக்குச்சாவடி உறுப்பினர்கள். முதலில் உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களை அதில் உறுப்பினர்களாக போடுங்கள். உங்கள் சொந்தக்காரர்களை உறுப்பினர்களாக போடுங்கள், உங்கள் ஜாதிக்காரர்களை உறுப்பினராக போடுங்கள், உங்கள் நண்பர்களை உறுப்பினராக போடுங்கள், ஒரு பெரிய வாக்குச்சாவடி கமிட்டியே அங்கே வந்துவிடும். வராமல் எங்கு போய்விடும். ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை போய் கேட்டீர்கள் என்றால் வருவார்கள். படை பலத்தை உருவாக்குவது என்பது அப்படித்தான் என்று கூறியிருந்தார்.

ஒரு சிறந்த படை இருந்தால் தான் போரிட முடியும். 23ஆம் புலிகேசி படத்தில் வருவதை போன்று வாள் கிடையாது, கேடயம் கிடையாது, குதிரை கிடையாது, யானை கிடையாது. அப்படி இருந்தால் எப்படி யுத்தத்திற்கு போக முடியும். எனவே அதைச் செய்தால் தான் நாம் யுத்தத்திற்கு போகலாம் என்று கூறியிருந்தார் கே.எஸ். அழகிரி.

”வாளும் இல்லை, படையும் இல்லை.. புலிகேசி வடிவேலு போல் காங்கிரஸ்” கட்சியினருக்கு கேஎஸ் அழகிரி அறிவுரை!

English summary

Tamil Nadu Congress Party leader K.S. Alagiri said. how to prepare to face the election war. The video of Alagiri's speech is being shared on social media. BJP's Khushbu tweeted it, teased that you are too late.