கிறிஸ்தவம்.. எங்களுக்கெல்லாம் குளுகுளுன்னுதான் இருக்கு.. உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு பாஜக நாராயணன் பதிலடி

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நானும் ஒரு கிறிஸ்தவன் தான் என்று சொல்லிக் கொள்வதில் பெருமை கொள்கிறேன், உதயநிதி கிறிஸ்தவன் என்று சொல்கிறார் என சிலருக்கு நிச்சயம் வயிறு எரியும் என்று அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசி இருந்த நிலையில், அதற்கு பதில் கொடுத்துள்ள பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி, "வயிறு எரியாது, குளிரவே செய்யும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் சென்னையில் நடந்த கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் பங்கேற்ற அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், நான் காதலித்து மணந்ததும் கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவர்தான். அந்த உரிமையில், நானும் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று சொல்வதில் பெருமை கொள்கிறேன் என்று பேசியிருந்தார்.

திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் கடவுள் நம்பிக்கை அற்றவர் என்றாலும், அவரது குடும்பத்தில் சிலர் தீவிர கடவுள் பக்தி கொண்டவர்கள். உதயநிதி ஸ்டாலினும் கடவுள் மறுப்பு எண்ணம் கொண்டவரே. இந்நிலையில், கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் தன்னை கிறிஸ்தவன் என அவர் கூறியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

மிஸ் சென்னை போட்டி மோசடி வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி மீரா மிதுன் வழக்கு.. தள்ளுபடி செய்த ஹைகோர்ட்

English summary

I am proud to say that I am also a Christian, This statement will make some people's stomachs burn, said Minister Udhayanidhi Stalin. BJP State Vice President Narayanan Thirupathi has responded by saying, "Stomachs don't burn, We just feel cool".