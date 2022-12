தினமும் ஒரு குரூப் வருது.. சி.வி.சண்முகமா ஜெயக்குமாரானு சண்டை.. ரவுண்டு கட்டிய அமைச்சர் பொன்முடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் 3 அல்லது 4 குரூப்புகள் இருக்கின்றன. தினம் ஒரு அணி வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஈபிஎஸ்ஸா ஓபிஎஸ்ஸா என்பது மட்டுமல்லாமல் சிவி சண்முகமா அல்லது ஜெயக்குமாரா என்று பேசி வருகின்றனர் என அமைச்சர் பொன்முடி விமர்சித்துள்ளார். மேலும், பாஜகவின் கீழ் அதிமுக செல்வதா அல்லது அதிமுகவின் கீழ் பாஜக செல்வதா என்று அவர்களுக்குள் சண்டையிட்டு வருகிறார்கள் என்றும் அமைச்சர் பொன்முடி விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், மத வெறியைத் தூண்டிவிட்டு அதில் நீச்சல் அடிக்கலாம் என்று நினைப்பவர்கள் பாஜகவினர் என உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் பொன்முடி விமர்சித்துள்ளார்.

பேராசிரியர் அன்பழகன் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா பொதுக்கூட்டம் மற்றும் 2000 ஏழை எளியோருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி ஓஎம்ஆர் சாலை மேட்டுக்குப்பத்தில் நடைபெற்றது.

இதில் உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் பொன்முடி மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினர்.

English summary

Minister Ponmudi has criticized that the BJP think they can swim in it by inciting religious fanaticism. Minister Ponmudi has also criticized that they are fighting among themselves whether AIADMK should go under BJP or whether BJP should go under AIADMK.