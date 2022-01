அதிரடி காட்டும் அகிலேஷ்.. ஜெர்க்காகும் பாஜக.. "இது வேலைக்கு ஆகாது.." கையிலெடுத்த புது வியூகம்!

Chennai

சென்னை: உத்திரப்பிரதேச சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், வீடு வீடாக சென்று பிரசாரம் செய்யத் திட்டமிட்டிருக்கிறது பாஜக.

பஞ்சாப், உத்தரப் பிரதேசம், மணிப்பூர், உத்தரகாண்ட், கோவா ஆகிய 5 மாநிலங்களிலும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 7 கட்டங்களாக நடத்தப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இந்த‌ 5 மாநிலங்கலில் தற்போது நான்கு மாநிலங்களில் பாஜக-வும், பஞ்சாபில் மட்டும் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடக்கிறது.

உத்தரப் பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தேர்தலைப் பொருத்தவரை அங்கு ஏழு கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடத்தப்படும். பிப்ரவரி 10-ம் தேதி முதல் மார்ச் 7-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. உத்திரப்பிரதேச தேர்தலை நாடே உற்றுநோக்கி வருகின்றது.

உத்திரப்பிரதேசத்தில் மீண்டும் ஆட்சியைத் தக்கவைக்க ஆளும் பா.ஜ.க பிரசாரத்தை துரிதப்படுத்தி வருகிறது. பிரதமர் மோடி ஏற்கெனவே உத்திரப்பிரதேசத்தில் தனது பரப்புரையை தொடங்கிவிட்டார். முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தே மீண்டும் முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

