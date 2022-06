குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல்.. சென்னை வரும் திரெளபதி முர்மு.. யாருடன் சந்திப்பு?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பல்வேறு கட்சித் தலைவர்களின் ஆதரவை பெறுவதற்காக பாஜக கூட்டணி வேட்பாளர் திரெளபதி முர்மு, ஜூலை முதல் வாரத்தில் சென்னைக்கு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் அடுத்த மாதத்துடன் நிறைவடைகிறது. இதனால் வரும் ஜூலை 18 ஆம் தேதி குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. இதனைத்தொடர்ந்து கடந்த 15ம் தேதி முதல் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் தொடங்கிய நிலையில், பாஜக மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளரை தேர்வு செய்யும் பணியில் தீவிரமாக இறங்கினர்.

ஜனாதிபதி தேர்தல்:பாஜக கூட்டணி வேட்பாளர் திரெளபதி முர்மு இன்று வேட்புமனுத் தாக்கல்-அதிமுக பங்கேற்பு!

English summary

It has been reported that BJP alliance candidate Draupathi Murmu is coming to Chennai in the first week of July to seek the support of various party leaders in the presidential election.