'கூட்டணி' அதிமுக இல்லையென்றால் என்ன.. பாஜக சலித்துக் கொண்டு செல்லாது.. வெடிக்கும் கரு.நாகராஜன்!

சென்னை: அதிமுக கூட்டணியில் இல்லை என்றால் பாஜக சலித்துக் கொண்டு செல்லாது என அக்கட்சியின் துணை தலைவர் கரு.நாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓ பன்னீர் செல்வம் இருவருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இருவரும் தனித்தனியாகவே இயங்கி வருகின்றனர். இருந்தும் கட்சியின் அடிப்படை கட்டமைப்பில் இருந்து மூத்த நிர்வாகிகள் வரை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கே ஆதரவாக இருக்கிறது.

அதுமட்டுமல்லாமல் ஓபிஎஸை மீண்டும் கட்சியில் சேர்க்கும் பேச்சுக்கு சிறிதும் இடமில்லை என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பலமுறை திட்டவட்டமாக கூறி வருகிறார். ஆனால் டெல்லி மேலிடம் இபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் இருவரின் இணைப்பையும் தொடர்ந்து வலியுறுத்துவதாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

If the AIADMK is not in the alliance, the BJP will not worry says party's vice president Karu Nagarajan in chennai