பாஜக பாலியல் குற்றச்சாட்டு! ‘அந்த’ அமைச்சருக்கு பதவி கொடுத்தீங்களே! கொந்தளித்த நாராயணன் திருப்பதி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாஜகவின் உட்கட்சி விவகாரங்களில் தனிமனித விமர்சனங்களில் திமுகவும் முரசொலியும் இறங்குமேயானால் திமுகவில் நிகழும் அவலத்தை பட்டியலிட்டு வெளியிட பாஜகவும் தயங்காது என பாஜக துணை தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி கூறியுள்ளார்.

திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலி தலையங்கத்தில் தொடர்ந்து பாஜக மற்றும் அதன் தலைவர்களைப் பற்றி கடுமையான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் நேற்று தமிழக பா.ஜ.க. என்றால்...? என்ற தலைப்பில் பல விமர்சனங்கள் பேசப்பட்டு இருந்தது.

அதில்,"பா.ஜ.க.வின் அகில இந்தியத் தலைவராக நட்டா என்ற ஒருவர் இருக்கிறார். 365 நாட்களுக்கு ஒரு தடவை தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது ஒரு ஊரில் தோன்றுவார். 'தி.மு.க.வை குடும்பக் கட்சி' என்று சொல்லுவார். அதன்பிறகு காணாமல் போய்விடுவார். அடுத்து 365 நாட்கள் கழித்து மறுபடி வருவார். அதையே சொல்வார். காணாமல் போய்விடுவார்!" என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கருத்துகள் முன்வைக்கப்பட்டு இருந்தது.

அடுத்த மன்மோகன் சிங்னு நினைப்பா? அரசியலுக்கு ரெடியாகும் ரகுராம் ராஜன்? பாஜக கேள்விக்கு பரபர பதில்

English summary

BJP vice president Narayanan Tirupathi has said that if DMK and Mursoli indulge in personal criticism of BJP's internal affairs, BJP will not hesitate to list and publish the calamity happening in DMK.