இவ்வளவு அக்கறை இருந்தால்.. எங்களுடன் சேர்ந்து போராடவேண்டியதுதானே.. யாரை சொல்கிறார் தமிழச்சி?

Chennai

சென்னை: சென்னை தேனாம்பேட்டையில் தென் சென்னை எம்.பி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:- ஐ.ஐ.டி கல்வி நிறுவனத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து புறக்கணிக்கப்பட்டது கண்டிக்கத்தக்கது.

தமிழ் மொழியின் திருவள்ளுவர், தமிழ்ப் புலவர்கள் குறித்து பிரதமர் பெருமை பேசுவது வெறும் வாய் வார்த்தையாக இருக்க கூடாது. இதற்கு எனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்கிறேன். மேலும் இது தொடர்பாக பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் கொடுப்பேன்.

English summary

South Chennai MP Tamilachchi Thangapandian said that the BJP will fight with us against the NEET exam if it cares about the poor simple students in Tamil Nadu